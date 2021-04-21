В Татарстане пассажирскую навигацию по Каме и Волге откроют с 30 апреля

Фото: Алина НИЗАМОВА

Со следующей пятницы, 30 апреля, в Татарстане открывается пассажирская навигация по Каме и Волге, сообщает Минтранс республики.

Так, из Казанского речпорта запустят ежедневные рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки и Шеланги. Отправят теплоходы и в Кзыл-Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени.

- Кроме того, на майские праздники запланированы рейсы из Казани до Свияжска и скоростные линии в Болгары и Тетюши, - уточняет Минтранс Татарстана.

Также с 30 апреля из Набережных Челнов до Соколок начнет ходить теплоход «М-8». Он порйдет через остановки на пристанях Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

А с 1 мая в Татарстане хотят запустить рейсы из Чистополя до Красного Яра. Суда по этому маршрут будут ходить в среду, субботу и воскресенье.

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