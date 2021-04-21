С 21 апреля между Казанью и Верхним Услоном запустили паром

Первый рейс до Казани состоялся в 6.00.

В эту среду, 21 апреля, в 2021 году в 6.00 состоялся первый рейс парома между Казнью и Верхним Услоном. Как сообщается на официальном сайте Верхнеуслонского района, режим работы и цены на билет оставили на уровне 2020 года.

Отметим, что до этого быстро из Верхнего Услона до Казани и обратно можно было добраться по Волге на судне на воздушной подушке, а также по ледовой автомобильной переправе. Но из-за наступления весны, и как следствие ледохода, эти способы местным жителям сейчас недоступны.

Администрация района на время даже организовала работу такси до Казани, также для этого был задействован междугородний автобусный маршрут из Иннополиса.