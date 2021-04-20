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Туризм20 апреля 2021 15:40

В Татарстане на майские праздники 2021 все туристические центры будут загружены на 100%

Речь в том числе идет и о гостиницах с отелями
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот вторник, 20 апреля, во время пресс-конференции председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, ожидается, что на майские праздники 2021 в республике все туристические центры будут загружены на 100%. Это также касается и гостиниц с отелями. Иванов назвал это хорошей тенденцией.

По его словам, к этому нужно быть готовым, чтобы показать туристам все самое интересное и хорошо их накормить.

Напомним, только на прошлой неделе директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова сообщала, что в городе на эти майские праздники гостиницы и отели сохранили стоимость номеров на уровне 2019 года. Если они подорожают в пиковые дни отдыха, то максимум на 9%.

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