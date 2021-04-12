В Казани отели и гостиницы сохранили цены на уровне 2019 года

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Столица Татарстана вошла в топ 10 городов России популярных для отдыха на майские праздники, об этом на совещании в мэрии города сообщила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

По ее словам, в мае цены на номера отельеры держат на уровне 2019 года. Если и будет их повышение, то только в самые пиковые дни предстоящего месяца и максимум на 9%. В целом же в предстоящие праздники загрузка казанских 245 отелей, гостиниц и хостелов ожидается на уровне от 70% до 90%.

- Важно сохранять динамику туристической отрасли, но строго с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. Просьба никому не расслабляться, – сказал на это мэр Казани Ильсур Метшин.