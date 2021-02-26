Суд по делу экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина: сумма ущерба может быть больше 53 миллиардов рублей

Часть сделок сейчас оспаривается, и это может привести к увеличению этой суммы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вахитовском районном суде Казани продолжается рассмотрение уголовного дела 56-летнего экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина. Бывшего руководителя рухнувшего банка обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

В ходе процесса дал свои показания, в качестве свидетеля, и-представитель ЦБ Алексей Амбразевич. Его привлекали для оценки нанесенного ущерба "Татфондбанку". Так, последний, по мнению Амбразевича, может быть гораздо больше заявленных 53 миллиардов рублей.

Согласно его показаниям, руководство банка выдавало ссуды без надлежащего обеспечения, и выданные суммы шли на погашение ранее выданных кредитов. Часть сделок сейчас оспаривается, и это может привести к увеличению размера ущерба.

Напомним, по версии следствия, Мусин воспользовался своим положением и выдавал ссуды организациям, которые были ему подконтрольны, и эти займы в итоге "Татфондбанку" возвращены не были.