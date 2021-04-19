В Татарстане во время игры девятилетние хоккеисты затеяли массовую драку

Дети побросали клюшки и начали выяснять отношения на кулаках. Фото: скриншот

Во время детского хоккейного турнира в Мамадыше (Татарстан) местная команда «Олимп» в третьем периоде разгромно проигрывала игрокам «Прогресса» из Удмуртии – 0:6. Видимо на этом фоне на льду между девятилетними хоккеистами и произошел конфликт. Одна стычка повлекла за собой другую. В итоге игра превратилась в ледовое побоище. Взрослые судьи пытались разнять ребят и продолжить матч, но даже удаление на скамейку штрафников зачинщиков драки не помогло. Стычки продолжились. Мальчики охотно бросали клюшки и шли на соперника с кулаками. При этом перевес двое на одного не помог никому – все ребята тут решили проявить командный дух и вставали на защиту своих. Отметим, что в итоге первое место в этом турнире заняла именно клуб «Прогресс».

Напомним, это не первая драка юных хоккеистов в Татарстане. Один раз конфликт возник даже не на льду, а на трибунах, когда матери спортсменов устроили разборки между собой.