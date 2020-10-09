В Татарстане "яжематери" устроили потасовку на детском хоккейном турнире

Дети на время даже перестали играть и наблюдали за происходящим на трибуне. Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось новое видео с участием «яжематерей». На трибуне хоккейной арены в Бугульме (Татарстан) во время одного из матчей сцепились женщины-болельщицы – родительницы игроков.

Сначала никто ничего не понял. Склока возникла внезапно и как будто на пустом месте. Другие болельщики просто наблюдали за происходящим на трибунах.

В итоге дам начали разнимать, в том числе, и присутствующие там мужчины. Но, судя по видео, получалось у них это плохо - одна дама, которую пытались успокоить, вырывалась, и пыталась стукнуть еще ту, которая пыталась всех успокоить. Один из мужчин в итоге прикрыл женщину собой.

Как рассказал «Комсомолке» один из очевидцев на правах анонимности, потасовка произошла между матерями юных хоккеистов во время игры местной команды с гостями.

- Все продолжалось несколько минут, - рассказал очевидец. - Поведение болельщиков, конечно, недопустимое, и я бы не хотел, чтобы были какие-то серьезные последствия для всех. Просто это дети, они должны играть, а такие родители не должны бывать на играх.

Когда произошла потасовка, матч уже завершался. На некоторое время дети даже перестали играть и стали смотреть на происходящее. Но в итоге спортивная дисциплина пересилила любопытство, и ребята вернулись к хоккею. Матч прерывать не стали, а женщины вскоре успокоились сами.

Видео потасовки было выложено в соцсети и его стали бурно обсуждать родители других участников турнира. В частности, по их утверждениям, такое поведение матерей-болельщиц детского хоккейного клуба из Бугульмы уже стало их «визитной карточкой». Женщины задирают мам игроков-соперников. До сих пор обходилось просто словесными оскорблениями, но в этот раз они явно перегнули палку.