Казань может лишиться развлекательного комплекса «Ривьера»

В комплекс входит и одноименный аквапарк, который является одним из самых больших в Европе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Забронировать на лето нельзя, а тем, кто успел это сделать, возвращают деньги – такая информация стала появляться в местных СМИ. При этом все кивают на нового владельца развлекательного комплекса «Ривьера», в который входит, на минуточку, один из самых крупных аквапарков Европы. Все это приводит к мысли, что Казань лишиться его. Есть высокая вероятность того, что «Ривьеру» попросту снесут, а на ее месте построят очередной жилой комплекс.

Отметим, что еще почти три года развлекательный комплекс признали банкротом из-за иска от управляющего «Татфондбанка», который до этого рухнул. С тех пор «Ривьера» с прилегающими к ней земельными участками была выставлена на торги почти за 890 миллионов рублей, но продать комплекс удалось лишь за чуть более 418 миллионов рублей. За эту сумму его в конце 2020 года купила компания из Санкт-Петербурга.