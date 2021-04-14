Роспотребнадзор Татарстана: прививка вакциной «ЭпикВакКорона» не относится к запретам в Исламе

Одним из первых в Татарстане ею привился муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Фото: Анастасия Осипова

В Казани по просьбе Духовного управления мусульман Татарстана специалисты регионального Роспотребнадзора встретились в Галеевской мечети со сторонниками традиций Ислама.

Во время обсуждения мер профилактики коронавируса верующих особенно заинтересовала вакцина «ЭпикВакКорона».

Было заявлено, что в составе этого препарата отсутствуют элементы живых микроорганизмов. В итоге участники встречи пришли все к выводу, что Ислам не запрещает мусульманам прививаться «ЭпикВакКороной».

Отметим, ею одним из первых в Татарстане привился муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Свой выбор вакцины он объяснил тем, что она синтетическая.

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