В Татарстане во время Рамадана мусульманам посоветовали прививаться от коронавируса лишь после захода солнца

Священный месяц начнется с 13 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот вторник, 6 апреля, во время пресс-конференции посвященной месяцу Рамадан начальник отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман Татарстана Булат Мубараков сообщил, что в этот священный месяц верующим, если они, конечно, сомневаются, делать прививку от коронавируса то лучше только после захода солнца. Также, по словам Мубаракова, вакцинирование никоим образом не испортит мусульманину надлежащий пост. Никаких запретов на этот счет нет.

Напомним священный для мусульман месяц Рамадан в Татарстане с учетом его географического расположения начнет с 13 апреля и продлится до 12 мая. А на следующий день после этого последует праздник Курбан-байрам, который в республике официально объявлен выходным.