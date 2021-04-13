В Чувашии к 60-летию трагедии в деревне Эльбарусово обновят мемориал и построят часовню

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Глава Чувашии Олег Николаев посетил деревню Эльбарусово, где 60 лет назад в страшном пожаре в местной школе заживо сгорели 106 детей и четверо педагогов. Напомним, эту трагедию советские власти много лет замалчивали. Только недавно о ней впервые заговорили на телевидении.

В деревне Николаеву скульптор Владимир Нагорнов представил проект обновления мемориала с возведением в нем отдельной часовни. Кроме того, планируется отреставрировать и действующий памятник, а также установить плиты с именами погибших.

Проектно-сметную документацию хотят сделать уже к 10 мая. Строительство мемориала Олег Николаев взял на личный контроль.

- Работы максимально должны быть завершены к ноябрю, к памятной дате», - сказал глава региона. - Этот объект в приоритете. Мы должны комплексно подходить к проведению мероприятий в рамках 60-й годовщины со дня трагедии в школе.

Поэтому Николаев попросил Минтранс Чувашии в 2021 году рассмотреть возможность устройства тротуара к действующей в деревне школе.

Также перед министерством труда и социальной защиты республики была поставлена задача выработать меры поддержки пострадавшим в трагедии 60-летней давности.