Заживо сгорели 106 детей: впервые на телевидении рассказали о пожаре в школе Чувашии 1961 года

Погибшим детям было от трех до 15 лет. Фото: скриншот с видео

26 марта на телеканале «Россия 1» во время передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» впервые рассказали о страшном пожаре в школе села Эльбарусово (Чувашия), который произошел 5 ноября 1961 года. Тогда заживо сгорели 106 детей и четверо взрослых. Долгое время советские власти замалчивали эту трагедию. Пострадавшим выдали от 100 до 300 рублей и запрещали рассказывать про пожар. Поэтому выжившим детям никто не верил. С документов гриф: «Секретно», сняли в 1992 году. И только недавно до них добрались.

Документы об этой трагедии рассекретили только в начале 90-х. Фото: скриншот с видео

Документы об этой трагедии рассекретили только в начале 90-х. Фото: скриншот с видео

Стало известно, что в тот роковой день в честь 44-летней годовщины октябрьской Революции директор сельской школы решил в ней провести для местных жителей праздничный концерт. Для этого в деревянном здании была убрана перегородка между классами. Электричества в то время не было во многих домах села. Поэтому учителю физики было поручено починить электрогенератор. Чем он и занялся в своем кабинете. Помещение отапливалось печкой-буржуйкой. Чтобы быстрее ее растопить, учитель плеснул в огонь бензин. Вспыхнул пожар. Почти все взрослые выбежали на улицу первыми, в страхе забыв про детей.

Школа была сделана из бревен. Фото: скриншот с видео

Как вспоминают выжившие ученики этой школы, преподаватель музыки разбил своей гармонью оконную раму и скомандовал детям спасаться через проем. Но маленьким детям из-за их роста трудно было это сделать. Тем временем огонь быстро распространялся, все вокруг горело, дети кричали.

- Сильные пытались первыми выбраться, затаптывали слабых, - вспоминал на телепередаче один из спасшихся школьников Василий Семенов.

Сразу после пожара уцелевшие, но обгоревшие дети спасались от боли водой в ведрах, где взрослые растворили марганцовку. Погибших же было сложно опознать даже родным. Их похоронили на следующий день. Спешно и в братской могиле, закапывая бульдозером.

На месте массового захоронения установили стелу. Фото: скриншот с видео

Выжило всего 19 человек, в том числе четыре учителя. Они потом долго лечились в Москве.

- Когда мы приходили на комиссии по получению инвалидности и рассказывали, что с нами произошло, нам говорили - такого пожара в Чувашии не было, вы хотите обманом получить инвалидность. Не знаем, где вы обожглись, но такого случая не было, - рассказал на программе Малахова выживший Аркадий Гаврилов.

Из рассекреченных материалов стало известно, что тогда за пожар в школе учителя физики приговорили к 10 годам лишения свободы, а директора к трем. Их семьи, опасаясь мести, уехали из села.

Погибло 106 детей и четверо взрослых. Фото: скриншот с видео

Сейчас там на месте массового захоронения стоит стела с именами погибших. А нынешний глава Чувашии пообещал посодействовать в прикреплении выживших к определенному госпиталю для ежегодных медосмотров, а также помочь с санаториями.