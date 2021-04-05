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Происшествия5 апреля 2021 13:23

В Казани по факту гибели 10-летнего мальчика в бане возбудили уголовное дело

Вместе с ребенком пострадал и его дедушка, но он смог выжить
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства рпоизошедшего.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Причинение смерти по неосторожности» - именно по этой статье в следственном комитете Татарстана и было возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в бане. Он отравился угарным газом.

Напомним, трагедия произошла 3 апреля в Казани в одном из частных домовладений на улице Муромская-1.

- По предварительным данным, мальчик и дедушка пошли мыться в баню. Через некоторое время, родственники, обеспокоенные их долгим отсутствием, обнаружили мальчика и мужчину в бессознательном состоянии, - восстанавливают сейчас картину произошедшего в следственном комитете Татарстана.

На данный момент установлено, мальчик был болен ДЦП, а первым сознание потерял в бане именно его дедушка. Прибывшие на место происшествия медики «скорой» констатировали смерть 10-летнего ребенка. У сопровождавшего его родственника диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести. От госпитализации 59-летний мужчина отказался.

Криминал