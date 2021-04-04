В Татарстане дедушка с внуком отравились угарным газом в бане, ребенок погиб

Медикам пришлось лишь констатировать смерть ребенка. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Тревожный звонок в службу спасения поступил 3 апреля около 21:00. Там сообщили, что погиб ребенок, отравившись угарным газом.

Трагедия произошла в частной бане на улице 1-я Муромская. Мальчик отправился в баню вместе с пожилым мужчиной. В результате 10-летний ребенок погиб. Прибывшим медикам оставалось только констатировать его смерть. Мужчина от госпитализации отказался. У него диагностировали отравление средней степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются причины инцидента, завершившегося гибелью несовершеннолетнего.