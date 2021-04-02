Деятельность Альберта Валиахметова

Фото: предоставлено КФУ

28 марта - всемирный день историка. Это важнейшая профессия, именно благодаря ей мы узнаем о своих истоках, о разных событиях в прошлом. Значение истории в жизни человека невозможно переоценить.

В честь международного праздника решили рассказать о самых популярных историках нашего региона. Эти люди заслуживают того, чтобы о них знало не только научное сообщество, но и широкая общественность.

Первая статья будет посвящена Альберту Валиахметову – известному историку, кандидату исторических наук. Он является автором множества материалов, высоко оцененных научным сообществом. Автор диссертации, которая внесла важный вклад в историю Республики Татарстан.

Фото: предоставлено КФУ

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Альберт Валиахметов родился 5 сентября 1980 года. С 1997 по 2002 год учился в Казанском Государственном педагогическом университете на факультете истории. В совершенстве владеет двумя иностранными языками, которые освоил самостоятельно: английским и чешским.

В 2005 году, после написания и защиты блестящей научной диссертации, получил звание кандидата исторических наук.

Преподает КФУ, регулярно повышает свою квалификацию. В 2020 получил официальную Благодарность от Минобрнауки за весомый вклад в историю Республики Татарстан.

Является доцентом КФУ, Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, ИМО. Общий педагогический стаж превышает 15 лет. Широко известен и уважаем в сообществе ученых Татарстана и среди своих студентов.

Диссертация и ее влияние для общественности

Самый масштабный труд Альберта – диссертация «Чехословацкий корпус в России (1917-1920): Историография». Она очень важна для научного сообщества, ведь споры между историками о роли военных формирований Чехословакии в битве за Казань не утихают долгие годы.

Для своей статьи ученому удалось собрать сведения эмигрантов и советских историков. Он подчеркивает, что легионеры из Чехословакии внесли огромный вклад в захват и оборону Казани.

В диссертации делается акцент на том, что боевые действия в Казанской Губернии оказали первостепенное воздействие на течение войны. Эта тема – неиссякаемый предмет обсуждения среди историков. Альберт Валиахметоа подтвердил, что захват Казани – это первая существенная победа большевиков, и рассмотрел, как на это повлияли военные отряды чехословаков.

Исторически сложилось так, что Казань всегда была средоточием торговых маршрутов и мощной культурной площадкой. Поэтому захват этой губернии – важное и точное стратегическое решение, что и подтверждается в диссертации.

В работе Альберта Валиахметова разъясняются подлинные цели оставления города. Детально расписан тезис образования антибольшевистского лагеря. В труде, в разрезе советской историографии, рассмотрены факторы, приведшие к поражению.

Ученый уделил внимание и тому, как идеи эмигрантства повлияли на причины развития в России Гражданской войны. В своей научной работе он скомбинировал идеи новейшей историографии с концепциями зарубежных ученых.

В работе над своей диссертацией Альберт Валиахметов использовал труд чехословацкого легионера Й. Мехуры «Разведчики у Казани», на нем и основывается повествование. Материал получился новаторским, ведь сухой анализ событий и фактов дополнен рассказами коренного жителя, его видением обстановки того времени.

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