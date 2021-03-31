Кроме того, за минувшие сутки в регионе выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ульяновской области зарегистрированы еще шесть смертей от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Так, число летальных исходов COVID-19 там увеличилось до 969. Кроме того, за минувшие сутки в регионе выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Всего там инфекция была обнаружена у 50 824 человек.

Отметим, что указом губернатора Сергея Морозова в Ульяновской области до 30 апреля 2021 года был продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Население продолжит носить маски. А за соблюдением антиковидных мер в регионе усилят контроль.