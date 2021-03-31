В Ульяновской области коронавирусные ограничения продлили до 30 апреля

Там планируют к августу развить у местных жителей коллективный иммунитет к коронавирусу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновской области во время очередного заседания штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией глава региона Сергей Морозов сообщил, что снимать ограничения по COVID-19 сейчас преждевременно. Поэтому он своим указом продлил в области действие режима повышенной готовности до 30 апреля 2021 года.

Вместе с ним продлевается действие режима ношения медицинских масок, в том числе и общественном транспорте. Мало того, контроль за соблюдением антикоронавирусных мер будет усилен.

При этом на Минздрав региона возложили обязанность ввести реабилитацию для тех, кто переболел коронавирусом.

- Ведомство обязано сделать всё возможное и невозможное, чтобы к августу в области развился коллективный иммунитет. Чтобы не менее 60% населения было вакцинировано, пролечено, реабилитировано, - поставил задачу Сергей Морозов.