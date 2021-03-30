В Марий Эл подтвердили еще две смерти от коронавируса

Кроме того, в республике за прошедшие сутки выявили 21 новый случай коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 30 марта, федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что в Марий Эл были подтверждены еще две смерти от коронавируса. Число летальных исходов COVID-19 там достигло 203

Кроме того, в республике за прошедшие сутки выявили 21 новый случай коронавируса. Так, с начала пандемии в Марий Эл инфекцию обнаружили у 12 521 человека.

Тем временем глава региона Александр Евстифеев говорит, что в настоящее время пандемия идет на спад и решающим этапом в борьбе с коронавирусом становится именно вакцинация.

- Добровольность никто не отменял, такова позиция Президента страны, но коллективный иммунитет – это жизнь и здоровье самих граждан и окружающих, - обратился на встрече с общественниками Александр Евстифеев.