В Ульяновской области зарегистрировали еще четыре смерти от COVID-19

С начала пандемии COVID-19 там был выявлен у 50 726 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщает, что в Ульяновской области были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. В итоге, по данным на 30 марта, в регионе число летальных исходов инфекции достигло 963.

Вместе с тем, за минувшие сутки в области коронавирус обнаружили еще у 101 человека. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 там был выявлен у 50 726 человек.

В свою очередь Роспотребнадзор Ульяновской области сообщает, что за все это время в регионе было проведено 779 224 лабораторных исследования на коронавирус, обследовано 744568 человек. Сейчас же под меднаблюдением с инфекцией и подозрением на нее находится 8 500 человек.