Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании взрыва газа в Зеленодольске

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Главный следователь России Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных подробного доклада в взрыве газа, который произошел 29 марта в татарстанском Зеленодольске.

Напомним, что там поздно вечером 86-летний пенсионер, состоящий на учете в местном психоневрологическом диспансере, предположительно, решил свести счеты с жизнью. Когда родные привезли его домой, он вырвал шланг из газовой плиты. Вскоре раздался взрыв, разрушились семь квартир, сам мужчина погиб. Пострадали шесть человек. Одна из них - 70-летняя женщина, скончалась в больнице этим утром.

Следователи установили, что несмотря на рассказы родственников об угрозах пенсионера уничтожить квартиру, медики психоневрологического диспансера отказались госпитализировать его. Не смутило их ни постоянные пьянки пациента, ни его неадекватность.

- СУ СКР Татарстана возбудил ряд уголовных дел по признакам статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Халатность", которые соединены в одно производство, - уточнили в ведомстве. - Дано поручение руководителю территориального следственных управлений в полном объеме установить все обстоятельства совершенных преступлений, лиц, причастных к их совершению, в их числе должностных, тщательно изучив и все доводы. Также Александр Бастрыкин дал указание доложить о ходе расследования этих уголовных дел и принять меры по восстановлению нарушенных прав.