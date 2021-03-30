"Нам некуда торопиться": Агент Кварацхелии рассказал, когда Хвича уйдет из "Рубина"

Фото: ФК "Рубин".

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Севильи" и рассказал о будущем игрока.

- На Хвичу официально "Севилья" пока не выходила, он игрок "Рубина". Но понятно, что Хвича рано или поздно уедет из чемпионата России. Но для этого должно быть серьезное предложение. Пока мы подождем, нам некуда торопиться. В "Рубине" его все устраивает, он развивается и прогрессирует, - цитирует Джугели sport24.ru.

Отметим, что Хвича в этом году стал не только лидером "Рубина", но и ключевым игроком сборной Грузии. Именно он забил гол в ворота Испании в недавнем отборочном матче к Чемпионату мира. После этого интерес к фигуре Хвичи заметно вырос.