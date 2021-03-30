Что известно о пострадавших при взрыве газа в Зеленодольске 29 марта 2021 года

В результате взрыва газа в Зеленодольске 29 марта 2021 года были повреждены шесть квартир на седьмом этаже и одна на восьмом. Прибывшие на место происшествия спасатели начали эвакуацию жильцов, также они извлекли из-под завалов тело 82-летнего мужчины. Чуть позже они нашли среди разрушенных конструкций женщину, ее срочно госпитализировали.

После стало известно, что пострадавших от взрыва гораздо больше. В итоге в больницу поступило шесть человек. Это 28-ми и 26-ти летние мужчины, последний отпущен на домашнее лечение, а также 69-ти, 80-ти, 26-ти и 25-ти летние женщины. Одна из женщин поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники МЧС уже провели обход поврежденных квартир и выяснили, что несущие конструкции дома не повреждены. По факту данного ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По одной из версий, взрыв произошел в результате попытки суицида пожилого мужчины, у которого умерла супруга.

Эвакуированных же жильцов дома, а это почти 100 человек, на ночь разместили в Центре культуры им. Горького. Местные власти обещали им всяческую поддержку, в том числе и места временного проживания, в том числе и из маневренного фонда города.

В связи со взрывом газа в Зеленодольске был открыт телефон «горячей линии»: 8 (843) 288-46-96.