Ничего не помнит: в Татарстане из-за жестокого избиения соцработницы возбудили уголовное дело

Дело было возбуждено по статье "Покушение на убийство" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Решил погостить у матери в Агрызе и теперь может попасть под арест. 24 марта 33 летний мужчина сильно напился и начал приставать к соцработнице, которая шла по улице. Требовал закурить, но женщина отказала и ушла. Дебошир же не вынес этого и, по версии следствия, сел за руль своего авто нагнал соцработницу и сбил ее.

Испуганная женщина кинулась было бежать, но мужчина настиг ее у остановившейся легковушки. Он начал жестоко избивать свою жертву, целясь ногами в голову. Наконец, он отстал, и водитель той самой легковушки смог доставить женщину в ближайшую больницу.

В скором времени дебошир был пойман сотрудниками ГИБДД. Для начала в отношении его составили административный протокол за пьяную езду.

Теперь же он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство».

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По словам самого мужчины, он ничего не помнит, потому что был пьян.