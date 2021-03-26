В Татарстане пьяный водитель после наезда на соцработницу жестоко избил ее

Инцидент засняли камеры наружного видеонаблюдения. Фото: скриншот с видео

Эта история произошла вчера, 24 марта, в Агрызе. 32-летняя местная жительница - соцработник, утром навещала своих подопечных пенсионеров. На улице к ней начал приставать явно пьяный мужчина: «Дай сигарету, дай прикурить». Услышав отказ, незнакомец рассердился и, сев за руль автомобиля «Лада Калина», сбил женщину на перекрестке улиц Гагарина и Нариманова. Когда соцработнице удалось подняться, она бросилась прочь. Увидела автомобиль «Лада Гранта» и попросила у его водителя о помощи.

- В этот момент злоумышленник настиг женщину, сбил ее с ног и начал избивать, целясь в голову, - сообщили в МВД Татарстана. - Водитель «Гранты» помог потерпевшей сесть в свой автомобиль, после чего доставил ее в Центральную районную больницу.

На поиски водителя, сбившего и избившего женщину, были направлены сотрудники ГИБДД. Мужчин в итоге был задержан. 33-летний злоумышленник действительно был пьян и находился за рулем своей машины. В отношении его составили протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

По факту избиения им соцработницы мужчина свою вину признал сразу, но объяснить мотивы поступка так и не сумел, сославшись на то, что он пьян.

- В настоящее время полицейскими изъята и изучена запись с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения степени причиненного вреда здоровью потерпевшей, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-служба МВД Татарстана.