Пойманного в Болгарии члена ОПГ «Перваки» Владислава Мухина доставят в Казань

Он скрывался от правоохранителей с 1998 года. Фото: скриншот с видео

26 марта из Болгарии в Россию был доставлен член казанской ОПГ «Перваки» Владислав Мухин («Муха»). После экстрадиции его должны привезти в Татарстан. Мужчине удавалось скрываться от полиции более 20 лет. Он был объявлен в международный розыск. Поймать его удалось зарубежным правоохранителям летом 2020-го. «Муху» на родине обвиняют по таким уголовным статьям, как «бандитизм» и «убийство».

По версии следствия, 16 октября 1998 года в Казани Владислав Мухин в процессе раздела сфер криминального влияния вместе с подельниками расстреляли в машине лидера противоборствующей группировки «Калуга» Вячеслава Татарова. Он погиб на месте. Также был ранен мужчина, который сидел вместе с ним в автомобиле.

Кроме того, в декабре того же года, как следует из материалов уголовного дела, Мухин застрелил еще и участника группировки «Камаевские» Марата Исхакова. После совершенных преступлений «Муха» скрылся за границей России.

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