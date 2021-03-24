Задержанного в Казани криминального авторитета «Нейдера» арестовали на два месяца

Мужчину взяли, когда он проводил встречу. Фото: скриншот

Сегодня, 25 марта, в Казани суд избрал меру пресечения для задержанного 59-летнего местного жителя Сергея Нейдерова («Нейдера»). Его отправили в камеру СИЗО, под арест на два месяца – до 22 мая.

Напомним, силовики взяли «Нейдера» во время некой встрече, которая, судя по кадрам, оперативной съемки, была больше похоже на воровскую «сходку». Когда криминального авторитета повязали, он не испугался и даже улыбался, общаясь с правоохранителями.

Так что же именно вменяют «Нейдеру»? Так, полицейские установили, что в 2015 году на одной из «сходок» другие криминальные авторитеты, в том числе и Роман Сычев («Рома Сыч») возвели Сергея Нейдерова в статус «положенца по Татарстану».

По версии следствия, он не только решал конфликты между местными преступными группировками и назначал в городах республики «смотрящих», но и держал воровскую казну – «общак». Во время обыска у криминального авторитета дома были найдены и изъяты две тетрадки, в которые он записывал все финансовые поступления и траты. Также у «Нейдера» полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, патроны и валюту.