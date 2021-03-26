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Звезды26 марта 2021 9:41

Казанский цирк отменил выступления слонов

Вместо выступления животных шоу дополнит номер "Колесо смелости"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Во время представления. Фото Казанский цирк

В соцсетях казанского цирка появилось объявление. С 27 марта отменяются все номера с участием подравшихся слоних Магда и Дженни. Сообщается, что это связано с невозможностью дальнейшего показа этого номера.

В дальнейшем это шоу заменит "Колесо смелости" под руководством Евгения Петрова. Во время представления артисты продемонстрируют бесстрашие и преодоление силы притяжения. Во время выступления они не будут использовать страховку.

Теперь шоу будет называться "Магия цирка", и в нем принимают участие акробаты, эквилибристы, гимнасты, верблюды, пони, попугаи и собаки.

Культура