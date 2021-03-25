В Марий Эл зеки в колонии №6 слепили из снега медика с вакциной от коронавируса

Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл

В Марий Эл подвели итоги традиционного конкурса снежных фигур среди осужденных. Победу одержали зеки из исправительной колонии строгого режима №6, слепившие медика, который предлагает пациентам сделать прививку от COVID-19. Сам вирус скульпторы-любители также сделали - он стоит рядом. Жюри отметили, что это не просто снежная фигура, а почти что социальная реклама.

На втором месте оказались осужденные из колонии №5, которые слепили танк. “Бронзу” же взяли сразу две работы из колонии №6. Они воссоздали из снега героев мультфильма “Ледниковый период” и коронавирус в маске, сообщает пресс-служба УФСИН Марий Эл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чувашии зеки слепили из снега статую Свободы, собачью конуру и пещеру Рождества

Конкурс "Снежные фантазии" прошел в исправительной колонии №9 (подробности)