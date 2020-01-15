В Чувашии зеки в колонии слепили из снега статую Свободы

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:40:56+03:00

Это был творческий конкурс «Снежные фантазии» [фото]

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В исправительной колонии №9 в Чувашии прошел творческий конкурс «Снежные фантазии». Осужденные из снега и льда создавали фигуры. Среди них статуя Свободы, будка и пещера Рождества.

- Конкурс направлен на демонстрацию творческих возможностей осужденных, их духовно-нравственное оздоровление, социальную адаптацию к лишению свободы и организацию свободного времени, - отмечает пресс-служба УФСИН Чувашии.

Фото: пресс-служба УФСИН Чувашии

Фото: пресс-служба УФСИН Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU