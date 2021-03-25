В Чувашии подтвердили еще семь смертей от COVID-19

С начала пандемии коронавирус в регионе подхватили 22 524 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили 47 новых случаев коронавируса, выписали 37 переболевших им человек и подтвердили смерти семи зараженных человек. Число летальных случаев инфекции в республике растет ежедневно уже пятый месяц - с 24 ноября 2020 года, и сейчас достигло отметки в 1 179. Такие цифры в четверг, 25 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии коронавирус в регионе выявлен у 22 524 человек, большинство из которых - 20 553, уже выздоровело. Кроме того, в Чувашию поступила новая партия вакцины от COVID-19 в количестве 5,5 тысячи доз. В ближайшее время она будет распределена по местным больницам и прививочным пунктам.