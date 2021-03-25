По последним данным, всего в регион поступило около 42 тысяч доз вакцины от COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Чувашию поступило 5,5 тысячи доз вакцины от коронавируса “Спутник V”: 1,9 тысячи - во флаконах по пять доз и 3,6 тысячи – в ампулах по одной дозе. Сейчас партия находится на аптечной базе “Фармация” Минздрава республики, но в ближайшее время будет распределена по больницам и прививочным пунктам региона.

По последним данным, всего в Чувашию поступило около 42 тысяч доз вакцины от COVID-19. С начала пандемии инфекцию в республике обнаружили у порядка 22,5 тысячи человек, 1 172 из которых скончались.