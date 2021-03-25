В Казани разыскали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

С места преступления Фото: прокуратура Татарстана

Полицейским удалось разыскать и задержать 33-летнего местного жителя, который подозреваемся в поджоге опорного пункта отдела полиции. Все произошло вчера, 24 марта, после 14.00 в поселке Дербышки. Злоумышленник с собакой и канистрой бензина пришел в опорный пункт, расплескал бензин и поджог. Сразу после этого он скрылся.

Возгорание потушили, а подозреваемого начали искать. Его личность установили быстро - ранее судимый за разбой и грабеж Андрей У.

Мужчины искали по месту его регистрации на улице Халезова, но нашли у родственницы. В момент задержания он находился в алкогольном опьянении, сообщили в МВД Татарстана.