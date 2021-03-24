По факту поджога опорного пункта отдела полиции в Казани возбудили уголовное дело

Сотрудник полиции, который в момент нападения оказался в кабинете, успел спастись. Он и вызвал на место происшествия пожарных, а также своих коллег. Фото: прокуратура Татарстана

Из-за поджога опорного пункта полиции ОП "Дербышки", который произошел 24 мата в 14.00, было возбуждено уголовное дело по статьей "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога".

- В настоящее время ведется осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ЧП произошло днем, когда в опорный пункт полиции на улице Мира зашел мужчина. Он был с собакой и канистрой бензина. Ничего не говоря, он вылил опасную жидкость на пол и поджег. В результате пожара сгорели компьютер, оргтехника и информационный стенд. Сотрудник полиции, который в момент нападения оказался в кабинете, успел спастись. Он и вызвал на место происшествия пожарных, а также своих коллег.