В казанском зоопарке родились четыре камерунских козленка

Фото: @kazanzoo1806

Накануне в казанском зооботаническом саду родились четыре камерунских козленка. Они и их мама чувствуют себя хорошо, но до апреля горожане не смогут их увидеть - животные находятся на старой территории зоопарка, которая сейчас закрыта.

Отметим, что камерунские козлы отличаются от обычных карликовыми размерами и составом молока. Обычно у них рождаются по два-три детеныша, потому казанская коза своего рода рекордсмен.

Напомним, 8 марта в казанском зоопарке проснулся от зимней спячки бурый медведь Фома. Горожан возмутило то, что на него нельзя сейчас посмотреть, а в дальнейшем животное не перевезут в новый зоопарк.