В зоопарке Казани 8 марта 2021 года от зимней спячки пробудился медведь Фома

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8 марта в казанском зоопарке от зимней спячки проснулся бурый медведь Фома. Сотрудники зооботсада заметили, что в прошлом году животное покинуло свою берлогу 23 февраля - в День защитника Отечества, а в этом - словно специально в Международный женский день.

Отметим, сейчас Фома живет в старой части казанского зоопарка. Вновь открыть ее для посетителей обещают в апреле 2021 года. До того времени вольеры животных, в том числе и медведя, должны быть отчасти реконструированы, отчасти построены заново.

В соцсетях казанцы уже высказали негодование по поводу того, что часть животных оставили в старом зоопарке без внимания посетителей, а часть перевезли в новый - "Реку Замебези".

- На новой территории находятся только африканские животные. Старым создадут хорошие условия после реконструкции, лишь бы финансирование было, - заметили сотрудники казанского зоопарка.