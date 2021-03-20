В Казани суд оставил экс-депутата Рушанию Бильгильдееву под домашним арестом

Суд над женщиной стартовал в начале февраля 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-депутат Казгордумы, бывший председатель татарстанского отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева останется под домашним арестом. Такое решение принял Вахитовский районный суд Казани, в который обвиняемая в мошенничестве женщина обратилась с просьбой освободить ее. По словам Бильгильдеевой, это ей нужно, чтобы устроится на работу, а также чтобы ухаживать за больными родственниками.

Напомним, в ходе стартовавшего в феврале судебного процесса женщине, в частности, вменяют обман более 100 человек на сумму свыше 36 миллионов рублей. По версии следствия, с 2012 по 2016 года Бильгильдеева, будучи директором и учредителем сразу трех фирм, предлагала людям заключить договоры на покупку земельных участков с оказанием услуг по подведению к ним необходимых коммуникаций. В итоге, как считают потерпевшие, она не выполнила обещанного.

Также экс-депутату приписывают и то, что она от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ» похитила у директора у одной из фирм 550 тысяч рублей. За эти деньги она обещала перевести многоквартирные дома под управление организации потерпевшего.