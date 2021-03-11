Как будут расселять жителей Татарстана, чьи дома попадают под программу комплексного развития территории

Законопроект «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан» сейчас находится на межведомственном согласовании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Татарстана, чье жилье попадает под реализацию программы комплексного развития территории, будут предоставлять равноценную и равнозначную недвижимость. Это - одно из гарантий их жилищных прав, которое сегодня, 11 марта, прописали депутаты Госсовета республики. Их законопроект «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан» находится на межведомственном согласовании.

Председатель Госкомитета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин заметил, что у собственников должен быть выбор, переезжать из аварийного жилья в новое по принципу стоимости или метража.

Ранее "Комсомолка" писала, что под комплексное развитие территорий в Казани попадает около 60 зон. Однако город против сноса там жилых домов.