В Казани на карте комплексного развития территорий около 60 зон

Закон предусматривает четыре вида КРТ: развитие жилой застройки, развитие нежилой застройки, развитие незастроенных территорий и развитие территорий по инициативе правообладателей. Фото: Антон ПИКУС

Под комплексное развитие территорий в Казани попадает около 60 зон. Однако город против сноса там жилых домов, заявила главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина во время выездного заседания Комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Среди подобных зон оказались территория от Кировской дамбы до речпорта, включающая полуостров Локомотив, кварталы, ограниченные улицами Родины, Даурской, Гвардейской, Аделя Кутуя, объекты речпорта и земельные участки к западу от улицы 1-й Тракторной. Там планируется построить до 3,8 миллиона квадратных метров жилых и нежилых площадей.

Заметим, что закон предусматривает четыре вида комплексного развития территорий: развитие жилой застройки, развитие нежилой застройки, развитие незастроенных территорий и развитие территорий по инициативе правообладателей.