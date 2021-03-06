Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в Казани поручил проработать вопрос создания технопарков в вузах

Фото: president.tatarstan.ru

Во время своего визита в Казань вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Там во время встречи с ним ректор вуза Ильшат Гафуров отметил, что образовательному учреждению нужен собственный технопарк. По решению президента Татарстана Рустама Минниханова КФУ уже получил под этот проекты нужные площади.

В итоге зампред правительства дал поручение проработать вопрос создания технопарков во всех вузах России, чтобы научные разработки можно было в краткие сроки поставить на коммерческие рельсы, а также формировать за счет них новые отрасли.