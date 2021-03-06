Он проведет выездное совещание «Кадры для будущего». Фото: Александр ГЛУЗ

В эту субботу, 6 марта, в Казань прилетел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В аэропорту, согласно протоколу, его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках своего рабочего визита Дмитрий Чернышенко посетит КФУ и ряд казанских спортобъектов. После чего вице-премьер отправится в Иннополис, где проведет выездное совещание «Кадры для будущего».

В нем примут участие представители Министерства науки и высшего образования России, ректоры таких вузов, как МГУ, МФТИ, СПбГУ, ИТМО и ДВФУ, а также представители Яндекса, Mail.ru, Сбера, X5 Retail Group, РЖД, Аэрофлота и Росатома.

Тема встречи возможности системы высшего и среднего профобразования с учетом потребностей индустриальных компаний в кадрах, владеющими ИТ-компетенциями.