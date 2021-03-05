В Чувашии может появиться производство биоразлагаемого пластика из пшеницы

Формулу создания пластика из растительного сырья ранее нашел казанский ученый Иван Захаров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чувашии может появиться производство биоразлагаемого пластика из молочной кислоты, получаемой в процессе переработки пшеницы. Предприятие может разместиться на площадке “Химпрома”, отмечают в правительстве республики.

Заметим, что формулу создания пластика из растительного сырья нашел казанский ученый, кандидат технических наук Иван Захаров. Его разработка может избавить человечество от необходимости использовать почти не разлагаемые в природе пакеты, ПЭТ-бутылки и одноразовую посуду.

Сейчас изобретатель запускает в Татарстане производство трубочек для напитков из пшеницы. Продукция будет абсолютно биоразлагаема, а после использования трубочки можно будет просто съесть.