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В Чувашии может появиться производство биоразлагаемого пластика из пшеницы

Его планируют разместить на площадке “Химпрома”
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Формулу создания пластика из растительного сырья ранее нашел казанский ученый Иван Захаров.

Формулу создания пластика из растительного сырья ранее нашел казанский ученый Иван Захаров.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чувашии может появиться производство биоразлагаемого пластика из молочной кислоты, получаемой в процессе переработки пшеницы. Предприятие может разместиться на площадке “Химпрома”, отмечают в правительстве республики.

Заметим, что формулу создания пластика из растительного сырья нашел казанский ученый, кандидат технических наук Иван Захаров. Его разработка может избавить человечество от необходимости использовать почти не разлагаемые в природе пакеты, ПЭТ-бутылки и одноразовую посуду.

Сейчас изобретатель запускает в Татарстане производство трубочек для напитков из пшеницы. Продукция будет абсолютно биоразлагаема, а после использования трубочки можно будет просто съесть.