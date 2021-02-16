Попил и тут же съел: в Татарстане запускают производство трубочек для напитков из пшеницы

Иван Захаров также готов производить и биоразлагаемые стаканчики, но для этого нужны инвестиции. Фото: agro.tatarstan.ru

Кандидат технических наук Иван Захаров из Казани изобрел формулу создания пластика практически из любого растительного сырья. Его разработка, по сути, может избавить человечество от необходимости использовать почти не разлагаемые в природе те же пакеты, ПЭТ-бутылки и одноразовую посуду.

Сейчас изобретатель запускает в Татарстане производство трубочек для напитков. Их будут делать из пшеницы. То есть мало того, что продукция будет абсолютно биоразлагаема, так еще попив из такой трубочки, ее можно будет не выбрасывать, а просто съесть.

- Трубочки мы будем производить из пшеницы, а точнее – пшеничной муки, получаемой с мукомольных предприятий. Средства на аренду помещения, закупку и монтаж оборудования получили из Объединенных Арабских Эмиратов, - рассказал Иван Захаров пресс-службе Минсельхоза Татарстана.

Со своей разработкой казанский изобретатель попал в 150 стартапов, которые были представлены на ЭКСПО-2020 в Дубае.

По словам Захарова, по его формуле можно не только делать трубочки и не только из пшеницы. Подойдут и солома, и отходы картофеля, а также овощей.

Казанский изобретатель уже создавал из такого сырья на своей домашней установке одноразовую посуду и пакеты.

Но, как утверждает Захаров, у него уже есть заказ на биоразлагаемые стаканчики – 1,8 миллиона штук в месяц, но для наладки их производства нужны инвестиции в один миллион долларов США.