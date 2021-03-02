Певец Салават Фатхутдинов стал советником главы Минкульта Татарстана

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У министра культуры Татарстана Ирады Аюповой появилось четыре советника. Ими стали - певец Салават Фатхутдинов, театральный критик Нияз Игламов, член Международной Федерации журналистов и Союза фотохудожников России Раиса Сафиуллина, а также гендиректор консалтинговой компании Виктор Житлов.

В ведомстве заметили, что все советники будут работать на общественных началах, то есть без зарплаты и заключения какого-либо договора.

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