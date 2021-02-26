В казанских автобусах тестируют систему распознавания усталости водителя

Тестирование системы должно завершится к 1 января 2022 года, после чего ее установят и в других городских автобусах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 73 казанских автобусах в тестовом режиме установили систему распознавания усталости водителя. Видеокамера, установленная на уровне его лица, включается при повороте ключа зажигании и работает, когда транспорт едет со скоростью более 15 километров в час. Если система уловит признаки усталости на лице водителя (частое зевание, определенное расположение век и зрачков, свойственная засыпаемому человеку мимика), то начнет сигнализировать.

Нововведение также не позволит водителю пользоваться мобильным телефоном, будучи за рулем.

- Перед выездом на маршрут все водители на предприятиях проходят обязательный медицинский осмотр. Если у водителя есть признаки усталости, данный водитель не выходит работать на маршрут, - замечают в пресс-службе Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Тестирование системы должно завершится к 1 января 2022 года, после чего ее могут установить и в других казанских автобусах.

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