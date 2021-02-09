"Автобусы будут работать только до обеда!": Казанские перевозчики взбунтовались против введения тахографов

В отделах кадров более 1,2 тысячи открытых вакансий водителей и кондукторов, но люди не спешат устраиваться. Фото: Алина НИЗАМОВА

В транспортной системе Казани новая проблема. Теперь перевозчики грозятся работать только по половине дня - либо до обеда, либо после. Все дело в предстоящем введение тахографов. "Комсомольская Правда-Казань" разобралась, чем же так пришлось не по душе перевозчикам предстоящее нововведение.

Тахографы - аппараты, контролирующие соблюдение человеком режима труда и отдыха, должны были появиться у работников общественного транспорта Казани уже летом текущего года, но пандемия коронавируса внесла коррективы, и все перенеслось на начало 2022-го. После оборудования этими приборами автобусов, их водители уже не смогут перерабатывать. Это, казалось бы, и хорошо, но в ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана предупреждают - в таком случаи транспорт будет ездить лишь полдня. Ведь на полную смену водителей попросту не хватит.

- Есть 11 месяцев, чтобы решить проблему, - признается председатель ассоциации Сергей Темляков. - Со следующего года у каждого водителя будет индивидуальная карта, он должен будет вставить ее в тахограф при открытии смены. Спустя 8 часов прибор оповестит о закрытии смены. Продолжить путь водитель дальше не сможет. Ему на замену должен будет прийти другой. На один автобус нужно три водителя.

Он не отрицает того факта, что сейчас водители общественного транспорта города работают больше положенного за дополнительную плату. В отделах кадров более 1,2 тысячи открытых вакансий водителей и кондукторов, но люди не спешат устраиваться.

Темляков замечает, что решения проблемы пока нет. Среди возможных на его взгляд: организация целевых наборов в профильных образовательных учреждениях, льготы для водителей, а возможно и вахты.

- Может стоит продумать вопрос с вахтовым методом работы, заинтересовывать водителей из других регионов? Сейчас водитель такси и большегруза зарабатывает больше, чем водитель автобуса. Продумать и разработать программу профориентации и со школьной скамьи прививать любовь к профессии водителя? - задается вопросом Темляков.

Напомним, ранее перевозчики Казани выступили с предложением повысить стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах до 35 рублей при оплате наличными. При этом если делать это с помощью карты, то цена будет прежняя. Ничего не поменяется и для льготной категории пассажиров.