Такой же как у Путина: в 2021 году в Татарстане начнется серийное производство лимузинов Aurus

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-13T16:13:41+03:00

Оно развернется в одном из заводов на особой экономической зоне «Алабуга»

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В особой экономической зоне «Алабуга» развернется серийное производство автомобилей представительного класса Aurus. Отметим, что на данном лимузине передвигается Президент России Владимир Путин.

Производственную площадку в пятницу, 13 ноября, рассмотрели президент Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Известно, что серийный выпуск лимузинов начнется с 1 квартала 2021 года. Он будет включать в себя штамповочное производство, создание двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

- Проект является серьезным стимулом для социально-экономического развития Татарстана, а также дает возможность эффективного использования потенциала автомобильного рынка России в сегменте коммерческих автомобилей, - отмечает пресс-служба президента республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU