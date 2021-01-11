Жители дома №15 на улице Достоевского в Казани в новогодние праздники чистили свой двор от навалившего снега самостоятельно. В соцсетях они признаются, что сотрудников коммунальных служб они дожидаться не стали - нужно же было как-то выезжать на автомобилях по делам, да и гулять по очищенным дорогам проще.Интернет-пользователи, как это обычно и бывает, разделились на два лагеря. Одни похвалили казанцев за помощь дворникам, которым во время снежных метелей приходится несладко, а другие посетовали на то, что сотрудники ТСЖ не хотят работать в праздники, когда жильцы в них так нуждаются.Выяснилось также, что похожая ситуация складывалась ни раз и в других городских дворах. Так, на снег жалуются жители жилого массива Азино, поселка Северный и улицы Седова.