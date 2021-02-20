Житель Татарстана за дебош на борту самолета «Анталья - Казань» заплатит полмиллиона рублей

Фото: Алина НИЗАМОВА

Перелет из Антальи в Казань, помимо билетов, для жителя Лаишевского района Татарстана обойдется в полмиллиона рублей. Именно такой штраф в виде наказания за пьяный дебош на борту самолета назначил ему суд. Как сообщили в Татарской транспортной прокуратуре, мужчина признал свою вину в совершенном хулиганстве.

Напомним, инцидент на самолете рейса «Анталья - Казань» произошел в сентябре 2020 года. Тогда во время полета пьяный мужчина устроил скандал. А когда его попытались успокоить, то он ударил бортпроводника. В аэропорту Казани беспокойного пассажира встречали полицейские – экипаж авиалайнера сообщил о произошедшем диспетчеру. Мужчину вывели из самолета в наручниках. В отношении его тут же возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а после отправили еще и под арест.