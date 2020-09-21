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На пассажира, устроившего пьяный дебош в самолете Анталья – Казань, завели уголовное дело

Мужчину вывели из воздушного судна в наручниках
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По приземлении самолет ждала полиция.

По приземлении самолет ждала полиция.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Вечером в воскресенье представитель авиакомпании сообщил в дежурную часть полиции аэропорта Казани о том, что на борту самолета, летящего рейсом Анталья – Казань, произошел инцидент. Один из пассажиров вовремя полета устроил дебош. А когда его попытались успокоить, то он ударил бортпроводника. При призелении мужчину встречали полицейские, из самолета его вывели в наручниках.

Медосвидетельствование показало, что пассажир был пьян. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В свою очередь Вахитовский районный суд Казани заключил задержанного под стражу.

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