На пассажира, устроившего пьяный дебош в самолете Анталья – Казань, завели уголовное дело

По приземлении самолет ждала полиция. Фото: Алина НИЗАМОВА

Вечером в воскресенье представитель авиакомпании сообщил в дежурную часть полиции аэропорта Казани о том, что на борту самолета, летящего рейсом Анталья – Казань, произошел инцидент. Один из пассажиров вовремя полета устроил дебош. А когда его попытались успокоить, то он ударил бортпроводника. При призелении мужчину встречали полицейские, из самолета его вывели в наручниках.

Медосвидетельствование показало, что пассажир был пьян. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В свою очередь Вахитовский районный суд Казани заключил задержанного под стражу.