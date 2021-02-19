В Казани объявили план "Перехват" из-за водителя с пистолетом

Злоумышленник достал пистолет во время дорожного конфликта, который произошел около торгового центра. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники Росгвардии Татарстана 18 февраля в 21.00 получили сообщение, что в Казани введен план "Перехват". Его объявили для розыска и задержания автомобиля "Фольксваген". Водитель, которого, после дорожного конфликта около торгового центра угрожал другому водителю пистолетом, а затем скрылся.

Разыскиваемую автомашину росгвардейцы заметили на улице Габишева, и начали преследование. Погоня закончилась быстро - повернув в переулок по улице Урмале, иномарка застряла в заснеженном дворе.

Правоохранители перекрыли дорогу, и задержали находивших в салоне двоих пассажиров и водителя - 36-ти, 30-ти и 29-ти летних мужчин.

- Все они оказались в нетрезвом состоянии. Задержанных граждан росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

У водителя и его пассажиров сотрудники полиции нашли и изъяли газовый пистолет, которым приятели недавно угрожали незнакомому автомобилисту. Конфликт у компании с ним, как выяснилось, возник и-за спора кто кого "подрезал" на дороге.

Отметим, что за последние несколько дней это уже второй случай, когда водители в Казани для решения конфликтов достают пистолеты. Так, в городе был задержан таксист, который угрожал оружием охраннику рынка из-за требования переставить машину.